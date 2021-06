Mercato professionisti in pillole, 22 giugno SERIE A Cristiano Ronaldo-Juventus 30% – Passano i giorni e le posibilità che CR7 rimanga in bianconero diminuiscono sempre più. Il grande mistero: dove andrà? SERIE B Ronaldo Pompeu Da Silva-Frosinone 60% – Il ds Angelozzi ha offerto un biennale al capitano del Padova. Ora serve l'accordo fra società SERIE C Lulli – Samb 70% – Sarebbe un ritorno alla base dopo diversi anni di peregrinazioni non sempre fortunate. Staremo a vedere Source