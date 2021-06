Prende il via a Marcellinara il progetto “Salvaguardia, valorizzazione e miglioramento sismico dei centri storici”, un’iniziativa promossa da AnciComunicare e legata alle opportunità del Sisma Bonus.

“Un’opportunità importante per i cittadini- ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo – che consentirà di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e puntare realmente al rilancio turistico ed economico di Marcellinara, con lo sguardo rivolto all’ecosostenibilita’”.

Il progetto, patrocinato da Anci, vede, infatti, la collaborazione della Società M3S, dell’Università degli Studi di Roma 3 (Dipartimento di Ingegneria) e dell’Università dell’Aquila (Facoltà di Ingegneria). La Società M3S si occuperà di attuare un piano di diagnostica, miglioramento sismico e monitoraggio delle abitazioni. Il progetto prevede la possibilità per i cittadini che aderiscono all’iniziativa di effettuare interventi di miglioramento sismico sulla propria abitazione beneficiando del Bonus 110%. L’intervento si sviluppa in quattro fasi: diagnostica delle strutture per rilevare eventuali criticità strutturali o punti deboli; progettazione di interventi antisismici con tecnologie altamente innovative; rifacimento parziale o totale del solaio di copertura e/o di quelli intermedi laddove necessario; monitoraggio in continuo della struttura attraverso l’installazione di sensori multifunzione.

L’avvio del progetto a Marcellinara porterà anche due benefici importanti. Per prima cosa saranno adeguati sismicamente gli spogliatoi del Centro sportivo Comunale “Paolo Neri e Vittorino Scalise”, unitamente ad interventi di efficientamento energetico. In più, non potendo le abitazioni dei centri storici usufruire dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici ed accumulatori, il superbonus 110% offre come possibilità che i proprietari delle abitazioni possano cedere questo beneficio al Comune, il quale potrà installare i pannelli in un luogo condiviso con i cittadini stessi, dando così seguito alla costruzione di una “Comunità energetica”. Per avere informazioni sui vantaggi previsti dal sismabonus per migliorare la sicurezza della propria abitazione è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: sismabonus@comunemarcellinara.it