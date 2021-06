TenarisDalmine sta lavorando al progetto Sakarya nel cuore del Mar Nero. Il giacimento di gas Sakarya-C26 è una riserva con una capacità stimata di 405 miliardi di metri cubi, situato a

circa 170 chilometri al largo del Mar Nero e a 2.117 metri di profondità.

Turkish Petroleum Corporation (TPAO) sta progettando di sviluppare il giacimento di Sakarya garantendo il primo invio di gas a terra entro il 2023, con una produzione iniziale minima di 2,5 milioni di Sm³ (standard metri cubi) al giorno, da portare fino a 10 milioni. L’obiettivo di produzione a regime sarà di 40 milioni di Sm³ al giorno nei prossimi anni.

Il pozzo di esplorazione è stato scavato fino a 4.525 metri.

TenarisDalmine offrirà in questo progetto un pacchetto completo (Line Pipe/rivestimento e Buckle Arrestors) che garantisce flessibilità della fornitura da Dalmine grazie al ciclo produttivo integrato con tempi di consegna ridotti dal Mediterraneo al Mar Nero. TenarisDalmine è stata scelta per la sua grande solidità finanziaria, la competitività, per il suo sistema logistico strutturato e veloce, oltre che per i forti legami di partnership con importanti operatori del settore come Subsea7.