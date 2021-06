Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, ha parlato della situazione di Calhanoglu e dei paragoni con Luis Alberto

Il giornalista e opinionista Mario Sconcerti ha parlato di Calhanoglu e del paragone con Luis Alberto. Le parole su Tmw Radio.

«Sono un suo estimatore e lo ritengo un buon giocatore ma Luis Alberto è meglio. Segna di più. Calhanoglu tocca troppo il pallone per essere uomo tra le linee, il suo peso nella squadra è quasi da ala. Nel centrocampo gira tanto ma non conclude molto. Prenderlo a costo zero è un ottimo affare ma non è né Luis Alberto né Eriksen».

L’articolo Sconcerti: «Calhanoglu come Luis Alberto? Lo spagnolo è meglio» proviene da Lazio News 24.