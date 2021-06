Si è spenta nella mattinata di lunedì (21 giugno) Elena Capellari, la donna di 52 anni che era rimasta gravemente ustionata nel rogo di una baita a Valtorta nella serata di domenica 13 giugno.

Era stato un allevatore a lanciare l’allarme quella sera, quando intorno alle 22 avevano notato le fiamme alte quattro metri che avvolgevano quel casolare, di proprietà delmarito, che la coppia di San Pellegrino Terme utilizzava per i fine settimana estivi.

Per domare il rogo erano intervenuti i vigili del fuoco, mentre la 52enne, pur uscita da sola dalla baita in fiamme, era molto grave. Trasporta prima ai Civili di Brescia e poi al Centro ustioni di Verona, era ricoverata in prognosi riservata e aveva ustioni sull’80% del corpo. Fino al tragico epilogo.

All’origine dell’incendio potrebbe esserci una sigaretta accesa dalla vittima prima di addormentarsi.