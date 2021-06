I metodi “casalinghi” per farlo passare sono tanti: dal bere un bicchiere d’acqua al trattenere il respiro, dal prendere un cucchiaio di zucchero al classico spavento. Ma non sono metodi affidabili.

È presto per cantare vittoria, ma ora c’è un vero e proprio strumento che promette di far passare il singhiozzo. Uno strumento di aspirazione e deglutizione, una sorta di cannuccia a forma di ‘L’ chiamata ‘HiccAway‘ presentata addirittura in una ricerca pubblicata sulla rivista JAMA Network Open. Secondo 249 volontari in tutto il mondo, ha funzionato il 90% meglio dei metodi conosciuti.

La cannuccia presenta un “boccaglio” a un’estremità e un cappuccio regolabile con una valvola a pressione dall’altro. Le persone con il singhiozzo mettono il dispositivo in un bicchiere d’acqua e lo usano per sorseggiarla. L’aspirazione forzata e lo strumento di deglutizione secondo i suoi inventori fermerebbe gli attacchi agendo sul nervo vago che, tra l’altro, controlla anche la parte viscerale del diaframma, e sul nervo frenico che ne controlla la parte motoria.

I risultati della ricerca sono senza dubbio incoraggianti, anche se – fatto per nulla irrilevante – questa non includeva un gruppo di controllo ed è basata su risultati auto-riferiti.