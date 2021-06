La Federcalcio austriaca ha emesso un comunicato in merito alla gara contro l’Italia ad Euro 2020 a Wembley: ecco la nota ufficiale

La Federcalcio austriaca ha emesso un comunicato in merito alal gara contro l’Italia, valida per gli ottavi di Euro 2020, che si disputerà a Londra a Wembley.

«Nonostante i grandi sforzi non è purtroppo possibile, anche i tempi stretti, spostare la partita da Londra a un’altra sede senza restrizioni in entrata e in uscita per gli austriaci. La federazione sta facendo tutto ciò che è in suo potere a livello della Uefa, della politica e delle autorità, per consentire al maggior numero possibile di tifosi di essere presenti a questa storica partita della nazionale contro l’Italia. Attualmente è previsto un obbligo di quarantena sia per chi viaggia a Londra sia per chi fa ritorno in Austria. Il ministero degli Esteri sconsiglia vivamente a tutti i tifosi di andare comunque in trasferta».

