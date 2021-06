Tragico evento ieri, 22 giugno, nel reparto Materno-Infantile dell’ospedale San Carlo di Potenza. Nato morto un bambino.

Le prime notizie che trapelano dall’interno del nosocomio riferiscono che la mamma il giorno prima si sarebbe recata per un controllo e rimandata a casa. Non sono chiare le cause della tragedia. Sarebbero in corso alcuni accertamenti e probabilmente la direzione dell’ospedale avvierà un’indagine interna.

Nulla si sa, al momento sulle intenzioni dei genitori del bambino circa una possibile denuncia alla Procura della Repubblica. (Notizia in aggiornamento).