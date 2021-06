Un 20enne barese, residente nel quartiere Madonnella e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri a Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato intercettato dai carabinieri nei pressi del campus universitario di via Orabona, mentre era in sosta a bordo di una Fiat Panda. Alla vista dei militari il giovane ha acceso la vettura e si è messo in marcia nel tentativo di eludere il controllo. Fermato dopo un breve inseguimento, durante le operazioni di ispezione del veicolo, sono state ritrovate 12 dosi di cocaina occultate nella leva del cambio.

L’ispezione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del 20enne, ha consentito di recuperare anche una dose di marijuana nascosta nella cappa della cucina. Al termine delle formalità di rito, lo spacciatore è stato costretto agli arresti domiciliari.

