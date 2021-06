Il Cagliari riflette sul mercato in uscita e su quello in entrata. Due possibili addii sulla corsia di sinistra ma si corre ai ripari

Il Cagliari si muove con cautela sul mercato sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda, Charalampos Lykogiannis e Alessandro Tripaldelli, deputati alla corsia di sinistra, sarebbero pronti a dare l’addio al Cagliari per affermarsi altrove. La dirigenza rossoblù, ovviamente, non ha intenzione di perdere tempo e vuole immediatamente “correre ai ripari”. Come?

Stefano Capozucca riflette sui possibili sostituti: da tenere in considerazione Jankto che la Sampdoria ha proposto insieme a Yoshida ma anche il giovane giallorosso Calafiori che potrebbe non risultare ancora pronto per la Roma di Mourinho.

