Importanti novità di calciomercato per la Lazio: dalle parti di Formello si sta facendo strada la suggestione James Rodriguez

La Lazio è sempre al lavoro sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa della squadra. Diversi nomi stanno circolando dalle parti di Formello, sia per gli affari in entrata che per quelli in uscita, e nelle ultime ore si sta facendo strada anche un’altra incredibile suggestione.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, James Rodriguez sarebbe stato accostato nuovamente ai biancocelesti. Il fantasista colombiano, reduce dall’esperienza in prestito all’Everton, avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di lasciare Liverpool: il suo sogno sarebbe quello di andare all’Atletico Madrid, ma l’operazione sembra infattibile. Dunque, pur di cominciare una nuova avventura, il giocatore ex Real Madrid sarebbe disposto a dimezzare il suo stipendio (attualmente intorno ai 4 milioni di euro a stagione) e il suo procuratore lo avrebbe proposto anche a Milan e Napoli, oltre che alla Lazio. Si attendono novità nei prossimi giorni, per vedere se rimarrà solamente una suggestione, oppure diventerà qualcosa di più.

L’articolo Calciomercato Lazio, suggestione James Rodriguez: la situazione proviene da Lazio News 24.