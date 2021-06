SASSARI. Con la sua Bmw va più veloce di un hub: il record è 185 vaccinazioni al giorno, 1300 in poco più di un mese, un terzo delle quali agli over 60. La mattina presto va a ritirare le dosi e poi via, inizia sulla sua moto il giro dei pazienti che lo aspettano a casa. Marcello Pili, origini nuoresi, a Ostia dove lavora delle vaccinazioni ha fatto una missione riuscendo a convertire persino alcuni ostinati no vax.

