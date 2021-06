Humanitas Medical Care Bergamo da lunedì 21 giugno ha arricchito l’offerta diagnostica con l’apertura di un nuovo Centro Prelievi avvalendosi dell’esperienza, professionalità e qualità del Laboratorio analisi di Humanitas Gavazzeni.

Oltre ai prelievi e alle analisi cliniche, che possono essere effettuate sia con il Servizio Sanitario Nazionale sia in forma privata, possono anche essere eseguiti tamponi molecolari Covid-19 e test sierologici per misurare il livello di anticorpi IgG.

L’accesso al Centro Prelievi – data la situazione di emergenza non ancora conclusa – avviene solamente su prenotazione, come già negli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli e negli HMC di Almè e Trezzo sull’Adda. All’ingresso è posizionato un rilevatore di temperatura e un dispositivo per la disinfezione delle mani. Il percorso interno è poi strutturato in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale con apposita segnaletica.

Prelievi SSN e privati

I prelievi vengono effettuati da lunedì a sabato, dalle ore 7 alle ore 10.

Per prenotare: online dal sito di Humanitas Gavazzeni nella sezione “Servizi online” cliccando sul bottone verde “Prenota il prelievo”. Telefonicamente, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 17: SSN, 035.420.4300; Privati, 035. 420.4500

Tamponi Covid

I tamponi vengono effettuati solo in forma privata, da lunedì a sabato dalle ore 10 alle ore 11 e da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17.

Per prenotare: online dal sito di Humanitas Medical Care. Telefonicamente, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17: 035.420.4500

Ritiro referti tamponi

Il tempo di refertazione è di 48 ore. Trascorso questo tempo i referti possono essere ritirati: online sul sito humanitasconte.it e tramite app Humanitas con Te; allo sportello, da lunedì a venerdì dalle ore 11 alle ore 18 e il sabato dalle ore 11 alle ore 13.

L’esito del referto è previsto in maniera automatica anche in lingua inglese.