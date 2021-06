Vi piacciono i vini rosati? Eleganti e profumati, uniscono i tratti tipici dei bianchi e dei rossi: questa caratteristica li rende estremamente versatili negli abbinamenti, infatti si sposano molto bene con le più svariate tipologie di piatto di carne o di pesce.

Per quanto riguarda la composizione, sono quasi completamente privi di tannini, le molecole che donano astringenza ai vini rossi. Questa peculiarità è dovuta al fatto che la loro presenza deriva da un lungo tempo di contatto del vino con le bucce e dall’invecchiamento in legno, pratiche raramente utilizzate nella produzione dei rosati.

Se da una parte i tannini sono ottimi per bilanciare la succulenza della carne o di piatti molto grassi, dall’altra non sono adatti per accompagnare pietanze delicate magari con una leggera untuosità. È il caso di alcune portate a base di pesce perché il tannino ne sovrasterebbe il sapore lasciando un retrogusto amaro. Quindi, se abbiamo ricette troppo strutturate per un vino bianco ma non abbastanza per un rosso, la scelta migliore è optare per un rosato.

Un vino rosato fruttato e secco è in grado di abbinarsi con quasi tutte le pietanze, eccezion fatta per i dolci. Ad esempio sono indicati per accompagnare quei cibi difficili da abbinare a causa del loro sapore leggermente amaro come i carciofi, gli asparagi e il cavolo. La freschezza di questa tipologia di vini, inoltre. aiuta a compensare la grassezza di alcuni piatti come le acciughe condite con olio e limone.

Eccellenti come aperitivo, risultano ottimi insieme a un vassoio di antipasti a base di salumi e di formaggi giovani e, più in generale, per tutti i piatti estivi, anche a base di verdure. Sono ideali, poi, per accompagnare la pasta condita con sughi di pesce e pomodoro, in cui la delicatezza del pescato incontra la struttura della salsa.

Non è tutto: sono un’ottima scelta per accompagnare il carpaccio sia di carne sia di pesce, come vitello, tonno e salmone.

Guardando alla bella stagione, accompagnano perfettamente tutte le pietanze delle grigliate estive, come le zucchine o le melanzane, pollo e pesce. Anche nel caso dei cheeseburgers, infine, uno spumante rosato bilancia perfettamente la succulenza della carne e la grassezza del formaggio, diventando un’alternativa ottimale alla classica birra.

