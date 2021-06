Insigne ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, andando a toccare anche argomenti caldi come il calciomercato

Lorenzo Insigne, numero 10 della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano.

LAZIO – «Al momento penso solo all’Europeo, il resto non conta. Ci sarà tempo per pensare a me e al mio futuro con il Napoli. Io alla Lazio grazie ad Immobile? Non c’è niente di vero, io e Ciro siamo solo grandi amici».

FAVOLA NAZIONALE – «I giovani stanno vivendo una grande favola e questo è un bene anche per noi più grande. Sto vivendo anche io una grande favola, è la prima volta che gioco una competizione così importante da protagonista. Sono orgoglioso di indossare questa maglia e cerco di mettere in campo tutte le mie qualità. Prandelli e Conte anche mi hanno portato con loro, ma il 3-5-2 non era il mio modulo».

