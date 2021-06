“Non c’è stato alcun patto parasociale tra le associazioni Ablp e Amici di Ubi Banca per indirizzare la governance di Ubi Banca e non è stata in alcun modo ostacolata la Banca d’Italia che era a conoscenza di tutte le evoluzioni dello statuto e del regolamento del comitato nomine dell’istituto di credito. Anzi alcune modifiche sono state proprio frutto di ‘compromesso’ con la Banca d’Italia dopo colloqui tra l’autorità di vigilanza e la stessa Ubi Banca.

Lo ha affermato l’avvocato Stefano Lojacono, difensore di Giovanni Bazoli, nell’ultima parte della sua arringa nel processo di Bergamo sulla passata gestione di Ubi Banca che vede Bazoli imputato per i reati di ostacolo all’autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob) e illecita influenza in assemblea, in relazione all’assise dei soci di Ubi Banca del 20 aprile 2013.

La procura di Bergamo ha chiesto per Bazoli una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione, indicandolo come figura chiave del patto parasociale che, per l’accusa, sarebbe stato stretto tra i soci di espressione bresciana (guidati da Bazoli) e quelli di derivazione bergamasca (guidati da Emilio Zanetti) una volta caduto nel 2009 il principio di pariteticità sulla governance di Ubi Banca, alla base dell’organizzazione della banca nata nel 2007 dalla fusione tra Bpu (Bergamo) e Banca Lombarda (Brescia).

L’avvocato Lojacono ha ricostruito i rapporti tra Ubi Banca e la Banca d’Italia fin da prima della nascita della banca, partendo dalle comunicazioni di Bpu relative al protocollo di intesa con Banca lombarda per la fusione, sottolineando che Palazzo Koch ‘nell’autorizzare la nascita di Ubi ha autorizzato una banca che funzionava in quel modo, sulla base di quel protocollo di intesa’ nel quale si dice ‘che la banca nasce su un principio di pariteticita’ (tra soci di Bergamo e Brescia), e si dice che per farlo si seguiranno impegno morale e buona fede’.

E ancora, ha continuato il legale, il principio di pariteticità non è decaduto dal 2009 con le modifiche statutarie e al regolamento del comitato nomine come invece sostenuto dalla procura, cosa che avrebbe portato alla necessità della nascita del patto parasociale per mantenere il controllo sulla banca da parte dell’asse Bergamo-Brescia.

Per la difesa, in pratica, non essendo venuto meno il principio di pariteticità non trova fondamento l’ipotesi accusatoria del patto parasociale, sottolineando poi che la Banca d’Italia è stata informata di tutte le modifiche allo statuto di Ubi Banca e al regolamento del comitato nomine. Indicazioni di questi scambi di informazioni tra l’autorità di vigilanza e la banca, ha ricordato il legale, si trovano nei verbali delle riunioni del consiglio direttivo di Ablp, l’associazione dei soci bresciani di Ubi Banca presieduta da Bazoli.

E sempre da questi verbali, per la difesa, emerge che il principio di pariteticità era ancora in vigore e che non c’era un patto parasociale con l’altra associazione Amici di Bpu, espressione dei soci bergamaschi. Tanto più, ha sottolineato il legale, che la gestione di Ablp era trasparente, infatti l’associazione ha trasmesso negli anni il proprio statuto e le successive modifiche alla Banca d’Italia e alla Consob.

‘Non c’è niente di misterioso o di illecito, tutto è comunicato e tutto è concordato’, ha insistito la difesa di Bazoli, sostenendo che ‘il principio di pariteticità non è venuto meno nel maggio 2009 (come invece detto dalla procura) per un preciso accordo con la Banca d’Italia’ e quindi, ‘se così è, il professor Bazoli deve essere assolto’.

Tanto più, ha continuato il legale, che il principio di pariteticità in Ubi Banca è argomento di colloqui tra Banca d’Italia e Ubi Banca anche nel febbraio 2013, prima dell’assemblea di aprile 2013 oggetto del processo. Quindi non è possibile, per la difesa di Bazoli, pensare che la Banca d’Italia sia stata ingannata e tenuta all’oscuro dal 2009 al 2013 e che da parte dell’autorità di vigilanza nel 2013 non ci sia stata alcuna reazione.