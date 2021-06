“E’ stato abbastanza naturale, quando si è dovuto fare un ragionamento sulla Calabria, pensare a una figura come quella di Maria Antonietta Ventura. So che può fare un grande lavoro in Calabria”. Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, intervenendo al “Coordinamento Nazionale della Conferenza delle Democratiche“.

“Non parlo di fatti simbolici” ha aggiunto riferendosi alla scelta di una donna candidata “ma di qualcosa che sta entrando nella vita del nostro partito”.