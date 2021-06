Club e discoteche pugliesi sono pronti a ripartire. E per dare ulteriore slancio a questa ripartenza, hanno organizzato il “Puglia Nightlife Vax Day”, un vero e proprio open day vaccinale nell’hub dell’azienda Network Contacts a Molfetta. È l’iniziativa promossa dal “mondo della notte” per ricominciare la propria attività in sicurezza e lanciare un segnale forte a tutti gli appassionati della movida.

L’open day, fortemente voluto da Silb (Sindacato italiano locali da ballo) e Movimento impresa, si terrà il 30 giugno e coinvolgerà il personale delle aziende interessate. “Chi aderirà – annunciano i promotori – riceverà un biglietto per accedere alla serata Club friend organizzata nei migliori locali pugliesi”.

Iscriversi all’open day è semplicissimo. Basterà inviare un messaggio al numero whatsapp 3773713351, specificando nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, e-mail, comune di residenza e preferenza d’orario. A quel punto arriverà una mail di conferma di avvenuta prenotazione direttamente dall’hub vaccinale. I minori di 18 anni dovranno essere autorizzati e accompagnati da entrambi i genitori

L’articolo Molfetta, open day vaccini per il personale delle discoteche: il 30 giugno da Network Contacts proviene da Telebari.