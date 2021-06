Mentre le squadre italiane si stanno pian piano allontanando da Nahitan Nandez, il Leeds vuole invece fare sul serio e affondare il colpo decisivo

El Loco Marcelo Bielsa ha deciso che non può fare assolutamente a meno di Nahitan Nandez. La clausola rescissoria da 36 milioni, secondo quanto riportato stamane da La Nuova Sardegna, pare non rappresentare alcun tipo di problema per il Leeds che avrebbe trovato un accordo con il Cagliari. Ancora niente di concreto, il tutto si valuterà appena El Leon terminerà gli impegni con il suo Uruguay.

