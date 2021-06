L’ex Lazio Massimo Piscedda ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb di Lazzari e di un suo eventuale sostituto

La Lazio si prepara ad attuare un restyling, a partire dalla difesa. Uno dei sacrificabili è Manuel Lazzari, poco avvezzo alla retroguardia a 4, per Sarri è un must. Della possibilità che l’esterno passi all’Inter, ne ha parlato Massimo Piscedda, ex giocatore biancoceleste.

Le sue parole: «Lazzari in nerazzurro? Un buon giocatore, ma non insostituibile. Sul mercato si può trovare uno al suo posto, penso a Zappacosta»

