Sfida fondamentale per il girone F quella chesi disputerà stasera tra Portogallo e Francia, alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Gli attuali campioni di Europa si trovano al momento in 3° posizione in classifica a 3 punti (pari con la Germania), mentre la Francia è in vetta a 4 punti, con le due avversarie ad un solo punto di distanza, ma già qualificata per gli ottavi di finale. Il posizionamento in classifica si giocherà tutto stasera, in quanto con la vittoria sia Portogallo che Germania potrebbero scavalcare i francesi (che in questo caso passerebbero il turno poichè in ogni caso tra le 4 migliori terze). Sicuramente entrambe le squadre sono tra le favorite di Euro 2020, per cui la partita si pre Source