Per la prima serata in tv, mercoledì 23 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Portogallo e Francia, che conclude la fase a gironi degli Europei Euro 2020. Telecronaca di Stefano Bizzotto e Katia Serra.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21.35 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Ricetta per un inganno”; su Italia1 alle 21.20 “Il ricco, il povero e il maggiordomo”; su Rai4 alle 21.20 “Train to Busan”; su La5 alle 21.05 “Un’estate per diventare grande” e su Iris alle 21.05 “Manchester by the sea”.

Su Rai5 alle 20.15 verrà proposto il documentario “Prossima fermata Australia”. Michael Portillo in quest’ultima tappa viaggia dalle miniere di carbone di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, a Brisbane. Attraversa il possente fiume Hawkesbury, tende a un koala ferito e guida un treno a energia solare.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21 la serie “I Tudors”; su Mediaset Extra alle 21.25 “Ma chi ce lo doveva dire?! Speciale Ficarra e Picone” e su Italia2 alle 21.10 “Naruto Shippuden”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive