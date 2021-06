È Augusto Corsi, per tutti “Agostino”, il quarto candidato sindaco che correrà alle elezioni di Treviglio. È lui il volto che rappresenterà nella campagna elettorale la coalizione nata dall’unione dei Socialisti per Treviglio e la rediviva lista Rinascerò.

Il Quarto Polo, così si definisce il gruppo, sfiderà il sindaco Juri Imeri, ricandidato della maggioranza di centrodestra, il centrosinistra di Matilde Tura, e il candidato “outsider”, anche lui in area centrista, Daniele Corbetta.

Corsi, 51 anni, è residente a Pagazzano ed è un piccolo imprenditore. A Treviglio è molto conosciuto proprio per la sua attività di autista e noleggiatore di auto di lusso, spesso a disposizione di vip del mondo dello spettacolo.

Per anni è stato legato professionalmente a Nina Moric, una collaborazione finita nell’estate del 2015 dopo una clamorosa lite tra i due che portò la showgirl a Pagazzano per recuperare l’auto di famiglia, una Range Rover, che la madre di lei aveva deciso di cedere a Corsi per impedire proprio alla Moric – che aveva appena visto la sua patente sequestrata dalle forze dell’ordine – di mettersi al volante.

La modella croata andò a Pagazzano per recuperare il mezzo. Recuperata l’auto, però, venne fermata dalla polizia locale del paese che non solo scoprì che la Moric non aveva la patente, ma venne anche alla luce che la Range Rover non poteva stare in strada perché sprovvista di assicurazione. Per la showgirl scattò il sequestro del mezzo e una multa salatissima.

“Non l’ho più vista dopo quel giorno” ha dichiarato Corsi lunedì 21 giugno durante la conferenza stampa di presentazione della sua lista.