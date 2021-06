L’ex attaccante del Genoa Carlos Alberto Aguilera ha espresso la sua opinione riguardo al possibile arrivo al Grifone di Gaston Pereiro

Il Pato Carlos Alberto Aguilera ha lasciato le sue tracce a Genova e nel cuore dei tifosi del Grifone e ha approfittato delle pagine de Il Secolo XIX per commentare il possibile arrivo in Liguria del suo connazionale Gaston Pereiro, attualmente giocatore del Cagliari.

«Pereiro è un giocatore forte, molto forte. Può essere uno da Genoa. Ha grande talento, un bel sinistro, può dare tanto a chi decide di puntare su di lui. In Italia non è ancora riuscito a far vedere quello che vale, deve essere lasciato libero di esprimersi in campo. Dovrebbe giocare dietro le punte, come faceva Onorati ai miei tempi».

