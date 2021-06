“Signor sindaco, in via Luigi Galvani, nei pressi del giardino De Bellis in viale Unità d’Italia, si continua a orinare liberamente per strada in barba a ogni telecamera e a ogni senso civile”. Inizia così lo sfogo di un cittadino sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. Una denuncia, accompagnata da due foto, manifesto evidente dell’inciviltà di alcuni protagonisti della movida barese.

“Succede ogni notte – è scritto nel post – dalle 23 alle 5 del mattino, contro i muri e le serrande degli esercizi commerciali. Sono esausto. Cerchi di intervenire, per favore, magari installando delle telecamere o dei bagni pubblici, come è stato fatto in altre zone della città”.

Lo stesso problema, più volte, è stato segnalato anche dai membri del Comitato Salvaguardia Zona Umbertina. Anche lì, purtroppo, la moda di utilizzare la pubblica via per i propri ‘bisognini’ sembra essere molto diffusa.

1 di 1

#tdi_1_d7f .td-doubleSlider-2 .td-item1 { background: url(https://www.digita.org/wp-content/uploads/2021/06/bari-di-notte-muri-e-serrande-dei-negozi-si-trasformano-in-orinatoi-un-cittadino-a-decaro-sono-esausto-1.jpg) 0 0 no-repeat; }

L’articolo Bari, di notte muri e serrande dei negozi si trasformano in orinatoi. Un cittadino a Decaro: “Sono esausto” proviene da Telebari.