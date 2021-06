Per la gioia dei tanti, tantissimi buongustai bergamaschi, dopo tanto tempo, tornano le feste e le sagre. Con il miglioramento della situazione della pandemia da Covid ne è consentita l’organizzazione fermo restando il rispetto delle normative anti-contagio.

Per ragioni logistiche, di sostenibilità economica e di tempistica molti degli storici appuntamenti che animano la bella stagione orobica non si svolgeranno ma, in attesa del loro ritorno, ci sranno comunque tante occasioni per trascorrere piacevoli serate conviviali e divertirsi in sicurezza. Sia in città sia nei paesi, infatti, stanno fiorendo iniziative che propongono buona cucina e piatti tipici con dando vita a una scelta in grado di soddisfare ogni gusto.

Ecco la poanoramica degli eventi organizzati a giugno a Bergamo e provincia in quest’ultima parte del mese di giugno. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le iniziative organizzate in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.

BERGAMO

Da giovedì 24 giugno a domenica 4 luglio nel parco del Bombonera Social Pub, al Villaggio degli Sposi, si terrà il Festival del Casoncello – Made in Bg. La kermesse, giunta alla quarta edizione, si sposta rispetto allo spazio dove è nata, cioè l’Edoné, e approda in questa nuova location. Tutte le sere dalle 19 si potranno gustare i casonsèi, serviti con burro, salvia e pancetta, ma non mancheranno gliscarpinocc, stinco al forno, cinghiale in umido, formaggi e polenta e la pizza in pala alla romana.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione telefonando tutti i giorni dalle 14 alle 18 il numero 035.0158436.

Sino a domenicaa27 giugno torna “𝗕𝗮𝗹𝗲𝗻𝗼 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹”. L’appuntamento è al parco Ermanno Olmi in Malpensata, a Bergamo con un programma ricco di iniziative. Il programma propone concerti, film, street artist, laboratori creativi per adulti e bambini, presentazioni e un market in collaborazione con UAU, cibo, birrette (…e tanto altro!) animeranno il parco: vi aspettiamo.

Ecco il cartellone.

Mercoledì 23 e giovedì 24 giugno

– Servizio bar dalle 16.00 alle 21.00 (prenotazione consigliata: tantemani.it/mer-23-giugno/2021/ e tantemani.it/gio-24-giugno/2021/)

– Laboratori creativi per bambini e ragazzi

Venerdì 25 giugno

– Servizio bar e cucina dalle 16.00 alle 23.30 (prenotazione consigliata: tantemani.it/ven-25-giugno/2021/)

– Laboratori creativi per bambini e ragazzi

h 19.00-20.00: YOGA NEL PARCO con Irene Misiani Yoga flow (gratis, su prenotazione a: ire.misani@gmail.com)

h 19.00 MUSICHETTA DA APERITIVO sax duo con Matteo Naldi e Matteo Mesiti

𝗵 𝟮𝟭.𝟯𝟬 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗢𝗧𝗨 (𝗯𝗲𝗮𝘁𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻) + 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗽𝗮𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗜𝗔𝗗𝗔 𝗙𝗨𝗖𝗖𝗘𝗟𝗟𝗜 (gratuito, prenotazione consigliata: tantemani.it/ven-25-giugno/2021/)

Sabato 26 giugno

– Servizio bar e cucina dalle 16.00 alle 23.30 (prenotazione consigliata: tantemani.it/sab-26-giugno/2021/)

– h 9.00-19.00 UAU Workshop di illustrazione “HABITANTI” con GIANNI PURI (workshop a pagamento, prenotazioni a uauilfestival@gmail.com)

– h 15.00-17.00 presentati all’info point e ritira il kit e le istruzioni per realizzare uno dei seguenti laboratori gratuiti:

𝗦𝗲𝗿𝗶𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗲 𝗱𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗺𝗮𝗿𝗲: lavoro di ricamo su serigrafia;

𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗶𝘇𝘇𝗶𝗰𝗼: laboratorio di ceramica a cura di Susanna Alberti (costo cottura ceramica: 3€).

– h 16.00 FAVOLE SERIGRAFATE: Ascolta la storia de “Il Pirata Gentile” di Giulia Oberholtzer e fai la tua prima stampa serigrafica. (laboratorio gratuito dai 3 anni in su, prenota su: tantemani.it/sab-26-giugno/2021/)

– h 17.00-18.30 Il LABORATORIO TANTEMANI presenta BANDITA – Borgo Palazzo. Intro musicale di Matteo Naldi.

– h 18.30-20.00 SFACCIATI: i partecipanti del Laboratorio Tantemani si mettono a disposizione per farti un ritratto (gratis, senza prenotazione).

– h 19.00 ANTEPRIMA assoluta STALATTITE di PABLO CAMMELLO presentazione ufficiale graphic novel ~ in collaborazione con Coconino Press (prenota a uauilfestival@gmail.com)

– 𝗵 𝟮𝟭.𝟯𝟬 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗨𝗛𝗨𝗥𝗨 𝗥𝗘𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 + 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗽𝗮𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗡𝗜𝗖𝗢𝗟𝗔 𝗔𝗟𝗘𝗦𝗦𝗔𝗡𝗗𝗥𝗜𝗡𝗜 & 𝗟𝗜𝗦𝗔 𝗚𝗘𝗟𝗟𝗜 (gratuito, prenotazione consigliata: tantemani.it/sab-26-giugno/2021/)

Domenica 27 giugno

– Servizio bar e cucina dalle 16.00 alle 23.30 (prenotazione consigliata: tantemani.it/dom-27-giugno/2021/)

– h 9.00-19.00 UAU workshop di illustrazione “UNA CITTÀ VISIBILE” con LUCIO SCHIAVON (workshop a pagamento, prenotazioni a uauilfestival@gmail.com)

– h 11.00-12.00 UAU yoga nel parco a cura di Genna Iura (gratuito, su prenotazione: tantemani.it/dom-27-giugno/2021/)

– h 15.00-17.00 presentati all’info point e ritira il kit e le istruzioni per realizzare uno dei seguenti laboratori gratuiti:

𝗦𝗲𝗿𝗶𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗲 𝗱𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗺𝗮𝗿𝗲: lavoro di ricamo su serigrafia;

𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗶𝘇𝘇𝗶𝗰𝗼: laboratorio di ceramica a cura di Susanna Alberti (costo cottura ceramica: 3€).

– h 16.00 INNUMEREVOLI: Raccontati attraverso il ritratto: ridisegna il tuo volto, racconta la tua storia. (Gratuito, su prenotazione: tantemani.it/dom-27-giugno/2021/)

– h 17.00 ANTEPRIMA assoluta LA BAMBINA E L’ARMATURA di ALICIA BALADAN: presentazione ufficiale albo illustrato & workshop per bambini ~ in collaborazione con Topipittori (prenota a uauilfestival@gmail.com)

– h 17.00-19.00 SFACCIATI: i partecipanti del Laboratorio Tantemani si mettono a disposizione per farti un ritratto (gratis, senza prenotazione).

– h 17.00-19.00 VOLTA LA CARTA: I partecipanti del Laboratorio Tantemani ti leggono le carte con un mazzo di tarocchi ideato e disegnato da loro. Vieni a scoprire cosa ti riserva il futuro. (gratis, senza prenotazione)

– 𝗵 𝟮𝟭.𝟯𝟬 𝗰𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼: 𝗟’𝗨𝗢𝗠𝗢 𝗖𝗛𝗘 𝗥𝗨𝗕𝗢’ 𝗕𝗔𝗡𝗞𝗦𝗬 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗣𝗿𝗼𝘀𝗲𝗿𝗽𝗶𝗼 (gratuito, su prenotazione: tantemani.it/dom-27-giugno/2021/)

L’accesso ai tavoli dell’area bar, ai concerti e ad alcuni altri eventi è limitato a causa delle normative vigenti in materia COVID-19. Prenota il tuo posto in modo facile e gratuito dal sito (tantemani.it/baleno/2021/) scorri le date, scegli tra gli eventi prenotabili, clicca sul tasto “prenotati” e segui le istruzioni.

PROVINCIA

Sino a domenica 19 settembre ad Albino sarà aperto il chiosco de “La Bergamasca Sas”, azienda specializzata nella partecipazione a eventi street-food in tutto il nord Italia. Sarà operativo nella stessa location della scorsa estate, sulle rive del fiume Serio, dove inizia la pista ciclopedonale della Val Seriana, dietro la stazione Teb in viale Stazione. E nel fine-settimana d’inaugurazione – sabato 22 e domenica 23 maggio -verrà proposta una promozione speciale: per ogni pizza, burger o grigliata si riceverà in omaggio acqua, bibita lattina, birra piccola o vino a scelta.

Novità di quest’anno è l’introduzione del servizio pizzeria con forno a legna, che si aggiunge alle specialità già apprezzate dalla clientela come la carne alla griglia, gli hamburgers e cocktails.

Sarà disponibile una zona tavoli ampliata rispetto all’anno scorso e parzialmente coperta da tendostruttura da 10×10, quindi i clienti potranno consumare i propri piatti preferiti in tutta comodità anche in caso di maltempo.

Ad arricchire la proposta saranno iniziative organizzate con associazioni ASD per corsi di fitness, la presenza di una stazione di ricarica e-bike e un maxischermo tv con Sky per seguire gli eventi sportivi, in particolare le partite degli Europei 2021. Anche quest’anno, inoltre, verranno proposti festival a tema culinario: fervono i preparativi e il calendario verrà comunicato al più presto.

La prenotazione dei tavoli è sempre fortemente consigliata considerando che i posti vanno gestiti nel rispetto delle normative anti-Covid: il numero di posti è limitato: basta telefonare al numero 3515875787.

Per rimanere aggiornati seguire la pagina Facebook “Spritz&burger Albino” e il profilo Instagram “spritzandburger_albino”.

Sino a domenica 27 giugno ad Almenno San Bartolomeo si terrà la festa dell’oratorio. Dalle 19 sarà attivo il servizio ristoro con pizzeria e griglieria.