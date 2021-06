L’arrivo del caldo torrido segna anche l’inizio della raccolta del grano in Italia ed in Piemonte, stimata in calo del 10% a causa del clima pazzo con una fredda primavera dopo un inverno mite. E’ quanto emerge dal monitoraggio Coldiretti. Il Piemonte è particolarmente vocato alla produzione di frumento tenero con una superficie di circa … Leggi tutto L’articolo Coldiretti Novara-Vco,…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it