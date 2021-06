Irpiniatimes.it

Sono 927 i nuovi casi di positività al test del coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Ieri si contavano 95i contagi

E’ di 10 il numero delle vittime, venti in meno rispetto a ieri (30).

I tamponi processati sono stati 188.191, si contano sia i molecolari che quelli antigenici, ieri i test erano stati 198.031.

Il tasso di positività è stabile allo 0,5%.

Attualmente i ricoverati sono 2.355 (129 in meno di ieri), di cui 328 nei reparti di terapia intensiva (16 in meno di ieri) e 2.027 negli altri reparti (113 in meno di ieri).

I casi da inizio pandemia in Italia sono 4.255.700, le vittime 127.362, mentre i dimessi e guariti somo 4.066.029, con un incremento di 6.566 rispetto ieri, gli attualmente positivi sono ancora in calo, se ne registrano infatti 62.309.

