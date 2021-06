Tutto è nato da una sfida a colpi di click nel mese di febbraio tra Bergamo e Genova.

In palio: il restauro di un’opera d’arte finanziata dalla Rigoni di Asiago, la famosa azienda veneta leader nella produzione biologica di miele, confetture e creme di nocciola.

Bergamo ha vinto, grazie alla forza social dei suoi cittadini: 400mila persone hanno votato e partecipato al contest.

“Di certo non era facile vincere contro Genova, invece la grande adesione dei bergamaschi ancora una volta ci ha sorpreso e dimostra la sensibilità dei cittadini verso il patrimonio culturale”, ha commentato il sindaco Giorgio Gori.

La scelta della Rigoni è caduta sul restauro della fontana Contarini dopo l’analisi da parte dell’amministrazione comunale.

“Sul monumento simbolo della città – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla – avevamo già deciso di intervenire per un restauro che potesse riportarla al suo splendore. La fontana si presenta oggi particolarmente danneggiata e ammalorata, cona necessità di una sistema, a carico del Comune, anche dell’impianto idraulico e delle tubazioni sotterranee (circa 150mila euro dal comune). Un’operazione di restauro molto complessa da un punto di vista idraulico e non solo”.

Il restauro è stato presentato nella mattinata di giovedì 24 giugno, nella splendida Piazza Vecchia. Un finanziamento cospicuo da parte dell’azienda veneta, come dichiarato dal sindaco Gori, ma dalla cifra “top secret”. Si sa solo che la Rigoni è aperta e disponibile ad ogni costo e aumento di cifra.

I lavori verranno eseguiti da Lares Restauri di Venezia (che si è già occupata del restauro del Ponte di Rialto) ed avranno inizio a fine settembre e il desiderata è di concludere i lavori per febbraio/marzo 2022. Sarà, inoltre possibile seguire in diretta i lavori di restauro sul sito www.skylinewebcams.com

L’intervento riguarderà il restauro degli elementi lapidei e metallici della fontana. A tale proposito si prevede di intervenire sulle cause del degrado (che incidono sia sulla conservazione del monumento ma anche sulla sua fruibilità) rimuovendo gli effetti che queste cause hanno prodotto.

In particolare, la rimozione dello strato di calcare all’interno del bacile permetterà di verificare lo stato conservativo del marmo e di intervenire eventualmente a livello statico. Verranno poi consolidate tutte le parte distaccate e stuccate le innumerevoli fessurazioni per bloccare il processo di degrado. Alla fine verrà steso un velo protettivo per proteggere la fontana dalle condizioni climatiche che permetterà, comunque, di ammirare la fontana e seguire il restauro.

“Questo restauro va verso il 2023, per il titolo di capitale italiana della cultura con Brescia. La nostra città si farà trovare pronta per l’occasione e siamo al lavoro su tanti fronti per lasciarci alle spalle l’esperienza del Covid e ripartire all’insegna di bellezza e cultura”, ha dichiarato l’assessora alla cultura Nadia Ghisalberti.

Rigoni di Asiago da sempre è attenta ai valori legati alla tradizione e alla cultura. Già nel 2015 ha sostenuto l’importante intervento di recupero dell’Atrio dei Gesuiti (l’entrata storica del prestigioso Palazzo di Brera a Milano), nel 2016/2017, il restauro dell’originale della statua di San Teodoro (il primo Patrono di Venezia) in Palazzo Ducale, nel 2018 il restauro della fontana “Venezia sposa il mare” nel cortile di Palazzo Venezia a Roma, nel 2019 il restauro della Chiesa rupestre di San Giovanni in Monterrone a Matera e nel 2020 i dipinti delle lunette lato est ed angolo sud del Chiostro Grande di Santa Maria Novella a Firenze.

“Quest’anno ci prendiamo cura della Fontana Contarini, un’opera donata dalla famiglia veneziana per rendere ancor più bella Piazza Vecchia, il cuore antico di questa splendida città, che ha appena vissuto la spaventosa esperienza della pandemia, uscendone a testa alta e con grandissima dignità – dichiara Andrea Rigoni, Presidente e Amministratore Delegato di Rigoni di Asiago – Questo luogo non si dimentica e mi dà tanta gioia vedere un po’ del nostro Veneto: questi leoni che ricordano la dominazione della Repubblica della Serenissima”.

“Iniziare la sesta tappa di questo percorso che abbiamo intrapreso con Rigoni di Asiago”, ha dichiarayo Enrico Bressan, Presidente di Fondaco Italia, sottolineando anche che si sta studiando ad una partnership con il distretto del commercio di Città Alta per contribuire alla vita della piazza, non solo al restauro della sua fontana.