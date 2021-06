Il Nacional Montevideo, squadra uruguaiana, sta spingendo per riavere tra le proprie fila Gaston Pereiro

Come riportato da Ovaciondigital.com il Nacional Montevideo sarebbe in pressing con il Cagliari per riavere l’uruguaiano Gaston Pereiro.

la squadra vorrebbe far leva sul giocatore mettendo in luce le poche presenze ottenute con la maglia del Cagliari e la possibilità di rilanciarsi in Uruguay. Il Cagliari ha rifiutato la prima proposta e l’agente del giocatore, se dovesse lasciare i rossoblù, vorrebbe tenerlo in Europa.

L’articolo Gaston Pereiro, il Nacional Montevideo vuole riaverlo: la risposta del Cagliari proviene da Cagliari News 24.