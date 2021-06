L’estate a Bergamo, forse, non è mai stata così bella. Ricca, vivace, aperta. E all’aperto.

I dehors fanno finalmente parte delle lunghe e calde serate estive. Di apertivi con amici e pranzi al sole.

Il centro di Bergamo ormai si è preso i suoi “esterni”. Città Alta, invece, è più sacrificata per evidenti motivi di spazio.

La proposta, quindi, del delegato di città alta Roberto Amaddeo è quello di pensare ad altri spazi che facciano facilmente dimenticare la mancanza di dehors: i cortili e gli spiazzi privati e pubblici inutilizzati del centro storico.

“Penso al chiostro del Carmine dove si potrebbero unire manifestazioni culturali e gastronomiche”, racconta Amaddeo, ricordando il fatto che già l’estate scorsa era stato avviato lo spazio del sagrato della chiesa di San Michele all’arco.

“Da unire, secondo me, a un bando per la stessa chiesetta con le condizioni di allestire mostre organizzare concerti di musica acustica o presentazioni di libri”, sottolinea per San Michele.

E, ancora, “Il giardino Tresoldi, già messo a disposizione ai maestri del Paesaggio per l’installazione Catellani e Smith. Anche qui accordo tra privati ma non impossibile. Palazzo Terzi che sta già organizzando pieces teatrali quest’anno. La terrazza del Sarpi per alcune serate magari legate al Museo del Liceo. Il cortile del Museo Donizettiano, di proprietà della Mia. Il chiostro minore di San Francesco per le colazioni o i pranzi nel weekend. La casa della Marchesa in Rocca quando sarà pronta. E, infine, l’oratorio di Sant’Andrea, anche qui, con arte e apertivi, si possono sostenere le spese della parrocchia”.

L’idea, che il sindaco Giorgio Gori e la Giunta stanno già vagliando, ha come orizzonte temporale l’estate 2022. Ma l’obiettivo è già chiaro: “Nell’intento di far conoscere meglio luoghi più nascosti unendo cultura e cibo”, ha concluso Amaddeo.

A breve, quindi, potremo godere e vivere pienamente le bellezze nascoste di città alta?