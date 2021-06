Nuovi movimenti di mercato in casa Lazio: nell’incontro che avverrà tra oggi e domani, Kezman porterà delle offerte per Milinkovic

Il mercato della Lazio continua ad infiammarsi sempre di più. Dopo gli ultimi obiettivi fissati da Igli Tare, la società biancoceleste si prepara all’incontro con il procuratore Mateja Kezman per il rinnovo di contratto di Adam Marusic. Tuttavia, questo non sarà l’unico tema del summit che avverrà tra oggi e domani.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’agente serbo porterà sul piatto anche nuove offerte per Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio reputa il Sergente incedibile e il nuovo tecnico Maurizio Sarri ha espressamente chiesto la sua permanenza in biancoceleste. Tuttavia, se arrivasse una proposta molto allettante (sembra che il Liverpool sia intenzionato a muoversi), molto probabilmente il club si siederà al tavolo per valutare.

