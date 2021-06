Per la prima serata in tv, giovedì 24 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tua mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Meno 12” e “Selfie”.

Nel primo, la vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che era diventato.

Nel secondo, Andrea viene ricoverato nel reparto di Medicina Interna, nella speranza che col passare del tempo il luogo a lui più familiare lo aiuti a recuperare i ricordi. Giulia segue la sua riabilitazione, ma si trova ad avere a che fare con un uomo diverso da quello che conosceva. E mentre Andrea cerca di fare i conti con la sua nuova condizione, si lascia coinvolgere dal caso medico del suo compagno di stanza, Jacopo, un ragazzino con una patologia complessa e un inconfessabile segreto.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La nuova squadra” e “Tutta la verità”. Nel primo, Max viene trasferito da Kramer al Servizio Interno, lasciando Vicky senza partner. Il suo posto viene preso da Semir, padre di Dana e nuovo arrivato nella squadra…

Nel secondo, dopo aver causato involontariamente l’omicidio di una giovane donna, Vicky ha una profonda crisi di coscienza e confessa a Kramer il suo comportamento riprovevole all’interno della precedente unità…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Le Ragazze”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio.

La7 alle 21.15 proporrà “Speciale Tagadà – Viaggio in Italia”, condotto da Tiziana Panella.

Su Canale5 alle 21.35 ci sarà “Viaggio nella grande bellezza”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Mi presenti i tuoi?”; su La5 alle 21.05 “Gioco d’amore”; su Iris alle 21.30 “I 3 dell’Operazione Drago” e su Italia2 alle 21.10 “True legend”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Dantone e OSN con Stravinskij e Mozart”. Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Ottavio Dantone esegue: Pulcinella di Igor Stravinskij, con Paola Gardina mezzosoprano, – Alasdair Kent tenore, Paolo Bordogna baritono e Sinfonia n. 41 in do maggiore, KV 551 di W. A. Mozart. Regia tv Ariella Beddini.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 la serie “MacGyver”; su La7D alle 21 la semifinale di “Volley Nations League” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Zelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai