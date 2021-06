E’ Alfonso Metello Francesco Andretta il nuovo Amministratore Unico di Acquedotto Lucano Spa. Docente a contratto nell’Università di Modena e Reggio Emilia, 60 anni, potentino di nascita, residente a Bologna. Laureato in ingegneria mineraria – indirizzo ambiente e territorio – ha svolto diversi incarichi professionali per aziende private e per enti pubblici. Ha uno studio privato di ingegnere libero professionista a Bologna.