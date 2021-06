Non Basta Amare, Bisogna Sapere Come Fare è lo slogan che Fabio Marinoni ha coniato per fare passare un messaggio: quello che l’amore non è sufficiente, da solo, a rendere un cane felice ed appagato. L’amore è necessario, ma prima di tutto ci vogliono delle competenze, quelle che Fabio, con maestria ed esperienza, passa al lettore con questo libro.

Conoscere il cane come animale sociale ed istintivo, conoscerne i bisogni, capire come ragiona e come apprende è essenziale per poterlo ascoltare e di conseguenza guidarlo nel suo percorso. Verso una vita felice, quella che merita insieme al proprio compagno.

“Nel dicembre 2020 ho pubblicato il libro “Non basta amare bisogna sapere come fare”, titolo preso dal mio slogan che ho coniato da anni al mio centro cinofilo – afferma Marinoni -. Il libro vanta la prefazione di Barbara Gallicchio, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale. Barbara, nella prefazione scrive che questo libro non è sui cani, ma per i cani, concetto che esprime perfettamente ciò che ho voluto trasmettere nel mio scritto. Leggere questo libro ti renderà un proprietario più consapevole e ti aiuterà a vivere sereno ogni fase della vita del tuo amico a quattro zampe, da quando è un cucciolo fino a quando diventerà un cane anziano”.