Portogallo – Francia si chiude 2 a 2, gara molto combattuta e che ha destato molte sorprese. Per un momento è stata virtualmente eliminato il Portogallo (in virtù del momentaneo vantaggio della Ungheria) e per un momento è stata virtualmente eliminata anche la Germania (in virtù del vantaggio del Portogallo). Alla fine ad avere la peggio nel girone è l'Ungheria. Si qualifica la Francia al primo posto, la Germania al secondo ed il Portogallo viene ripescata tra le migliori terze. La gara viene sbloccata al primo tempo da Cristiano Ronaldo, che realizza un rigore al 31'. Ne Source