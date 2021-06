Alpago, 24 giugno 2021 – Zara il noto marchio di abbigliamento e accessori con 2.232 filiali in 93 paesi, fondato nel 1975 da Amancio Ortega e sua moglie Rosalía Mera, ha scelto il Lago di Santa Croce per la pubblicità della sua nuova collezione. Questo pomeriggio, infatti, in riva al lago, località Poiatte, nelle vicinanze dello Snack Bar La Vela, è stato allestito il set fotografico con modelle e modelli che si alternavano nella suggestiva cornice delle barche a remi ormeggiate.

