David Alaba ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Italia. Le parole del giocatore austriaco.

«Per me la partita contro l’Italia conta tantissimo ma penso sia speciale per tutta las quadra e tutta l’Austria. Il nostro punto di forza è collettivo, saper portare lo spirito di squadra in campo. Dobbiamo continuare a sognare in grande, andiamo a Londra per realizzare questo sogno non sarà facile contro l’Italia perchè conosciamo il potenziale della squadra di Mancini. ma nel calcio tutto è possibile. Immobile è un attaccante completo, freddo sotto porta e ha ottime qualità tecniche. È in grado di decidere le partite e segnare anche alla più piccola occasione».

