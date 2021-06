Il nome di Andreas Pereira potrebbe ora tornare di moda in casa Lazio: possibile rinnovo del prestito per lui

Il nome di Andreas Pereira ora potrebbe tornare di moda in casa Lazio. Infatti, con l’arrivo di Sarri e il passaggio al 4-3-3, il giocatore potrebbe giocarsi le sue carte come esterno offensivo.

Ed ecco che, come riportato da Tuttomercatoweb, in quel di Formello si starebbe valutando un possibile rinnovo del prestito. Dunque non un riscatto, ma un prolungamento, rimandando qualsiasi decisione alla prossima estate. Al di là della sua conferma però, alla Lazio servirebbero almeno altri due esterni, con Orsolini e Brandt che sarebbero i nomi più caldi.

