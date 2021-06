Irpiniatimes.it

Intervento alquanto curioso ma provvidenziale quello effettuato intorno alle ore 20″00 di oggi 25 giugno da una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino sull’autostrada Napoli – Canosa, all’interno della stazione di servizio Irpinia, tra i caselli di Avellino EST ed Avellino OVEST, in direzione Napoli, per il soccorso di un bambino di soli sei mesi rimasto chiuso in auto. Infatti la sua mamma, in viaggio da Ariano Irpino verso Napoli, ha effettuato una sosta nell’autogrill Irpino, ma per una fatalità non appena scesa dall’auto si sono chiuse le portiere con il neonato bloccato all’interno. Il tempestivo intervento della squadra ha permesso di aprire le portiere e di far riabbracciare il suo piccolo dalla mamma, senza nessuna conseguenza, facendo riprendere il viaggio verso il capoluogo tranquillamente.

L’articolo Bambino di sei mesi rimasto chiuso in auto salvato dai Vdf proviene da irpiniatimes.