Cielo limpido venerdì all’alba dopo il breve temporale di giovedì. Come sarà il weekend? Lo spiega Simone Budelli del Centro Meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Venerdì e nel fine settimana tempo generalmente stabile sulla Lombardia grazie alla rimonta dell’alta pressione in quota a partire da ovest, seppur non mancheranno brevi episodi instabili principalmente a ridosso dei rilievi. All’inizio della prossima settimana alta pressione sempre estesa su tutta l’Italia, ma in graduale indebolimento da ovest a causa di infiltrazioni di aria più fresca dalla Francia.

Venerdì 25 giugno 2021

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque. Nel pomeriggio rapido aumento della nuvolosità su area appenninica e Prealpi con rovesci sparsi in locale sconfinamento verso la pianura orientale nel tardo pomeriggio, poco nuvoloso altrove. In serata bel tempo su tutti i settori.

Temperature: Minime in lieve calo (15/18°C), massime in lieve calo (29/31°C).

Sabato 26 giugno 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi con qualche breve rovescio sulle Prealpi, in esaurimento in serata.

Temperature: Minime in lieve aumento (16/19°C), massime stazionarie (29/32°C).

Domenica 27 giugno 2021

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque ma con il passaggio di qualche velatura dal tardo pomeriggio. Sui rilievi temporanei annuvolamenti pomeridiani ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in lieve aumento (17/20°C), massime in lieve aumento (30/33°C).