Pablo Bentancur, agente di Naithan Nandez, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del giocatore

Pablo Bentancur, agente di Naithan Nandez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW in merito al futuro del giocatore.

«È molto probabile che Nandez lasci il Cagliari. È pronto per una big. Abbiamo avuto tanti contatti. Il mercato però va un po’ lento a causa del Covid. In Inghilterra qualcuno ha chiesto informazioni, così come in Italia. Stiamo lavorando».

L’articolo Bentancur (agente Nandez): «É molto probabile che lasci il Cagliari» proviene da Cagliari News 24.