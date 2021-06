di don Ivan Rauti*

Ferma restando la legittimità di porre dei dubbi di carattere espressamente giurisprudenziale (dei quali non ci capiamo molto, né preti, né opinionisti, né rapper), una domanda me la pongo: Ma davvero fin’ora non c’è mai stato un progetto di legge del parlamento italiano che abbia rischiato di intaccare il Concordato? Cioè…la prima volta che vengono espressi dei dubbi (da quando esiste il Concordato) è per il ddl Zan? Non posso nascondere che questo tempismo mi lascia perplesso.

*parroco