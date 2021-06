In uscita oggi su Spotify (e su tutti gli store digitali) il singolo Goodbye scritto e interpretato dal chitarrista catanzarese Gianni Rauti.

Si tratta di un brano medidativo con una forte intensità emotiva dove le chitarre si intrecciano con le loro trame armoniche e melodiche in maniera semplice ed intima.

Rauti descrive così la sua composizione : “Goodbye rappresenta per me un percorso in cui ogni corda pizzicata ha costruito la strada verso un’auspicata serenità.

Ho scelto il suono della chitarra acustica perché in questo momento mi ispira nella scrittura, ho scritto anche canzoni ma in questa fase mi sento più rappresentato dalla musica strumentale e dal suono caldo e avvolgente del legno della mia chitarra Lowden”.

Questo è il primo di una serie di brani che il chitarrista catanzarese residente a Monza produrrà per l’etichetta di Trento Algoritmo.