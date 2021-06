Agrisummer, giunto alla sua seconda edizione, organizzato da Accademia Symposium, è un camp didattico estivo che si rivolge ai ragazzi dalla 2ª media alla 2ª superiore, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 fino all’inizio di luglio. Accademia Symposium è la scuola di formazione agroalimentare e turistica nata nel 2018 nel convento francescano di Rodengo Saiano, con lo scopo di formare i giovani che frequentano i due indirizzi di scuola superiore IeFP (Trasformazione Agroalimentare e Turismo), il percorso di Apprendistato (per i ragazzi che dalla seconda superiore scelgono la strada della formazione professionale attraverso il lavoro) e i tre indirizzi Its di alta formazione post diploma (Smart manager dell’Enoturismo, Manager dei processi Enologici e Viticoli sostenibili, Manager dei processi Agro-Zootecnici).

“Il campus estivo Agrisummer è iniziato il 31 maggio e terminerà il 2 luglio – spiega il Rettore di Accademia Symposium, padre Luigi Cavagna, ofm –. È un progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e offre ai ragazzi tante attività davvero molto interessanti”. I numerosi giovani che partecipano all’Agrisummer, infatti, possono fare esperienza di socialità, natura, sport, cultura, laboratori, attraverso le tante attività proposte dal programma del campus, come canoa, trekking, orienteering, arrampicata, laboratori didattici nell’azienda agricola della scuola, approfondimento dell’inglese, yoga, teatro, fotografia e non solo. “L’idea è quella di proporre esperienze che arricchiscano i ragazzi non solo perché si tratta di attività divertenti, ma anche perché capaci di farli crescere”, sottolinea padre Cavagna. Inutile dirlo, i posti ancora disponili sono davvero molto pochi.

Per info e iscrizioni: whatsapp (392 1717491); telefono (030 2384917); info@accademiasymposium.it.