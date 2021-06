Godin ai quarti di Copa America: ecco quando si decide il futuro del difensore centrale del Cagliari

Diego Godin, insieme a Nahitan Nandez, si è guadagnato l’accesso ai quarti di finale di Copa America.

La Nuova Sardegna parla così del futuro del giocatore: «Trattative in stallo per lo stesso motivo per Godin, convincente leader dell’Uruguay anche col Cile : il giocatore ha un altro anno di contratto (più opzione per il terzo) ma il club rossoblu, in piena spending review, ha annunciato di non potersi più permettere l’ingaggio. Anche in questo caso se ne riparlerà dopo la conclusione degli impegni della Celeste in Coppa America».

L’articolo Godin ai quarti di Copa America: ecco quando si decide il futuro proviene da Cagliari News 24.