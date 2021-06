Diversi nomi sul taccuino della Lazio per rinforzare la fasce della squadra di Sarri: tra questi ci sono Angileri, Grimaldo e Augustinsson

Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio si starebbe muovendo su diversi nomi per rinforzare le corsie laterali della futura squadra di Maurizio Sarri.

Grimaldo è un prodotto del vivaio del Barcellona, piaceva a Guardiola già quando il tecnico era sulla panchina blaugrana e prima che il ventiquattrenne spagnolo si infortunasse al ginocchio. Nel 2016 venne acquistato dal Benfica e ora il suo cartellino vale 20 milioni. Per il quotidiano portoghese O Jogo, il laterale è in uscita dai lusitani e la Lazio avrebbe già avviato i contatti per sondare il terreno e portarlo all’ombra del Colosseo. Il giocatore potrebbe inoltre essere molto funzionale al gioco laziale, nascendo esterno basso nel 4-4-2 e avendo giocato da quarto a sinistra nel 3-4-3.

Oltre alla trattativa più semplice, e low cost, individuata nel nome di Hysaj, ci sono altri nomi su cui si sta muovendo Igli Tare.

Fabrizio Angileri, 27 anni, ha passaporto italiano e gioca per il River Plate. Secondo TNT Sports Argentina avrebbe chiesto alla sua società la cessione proprio in Italia. La clausola per liberarlo ammonta a 7 milioni.

Nome che è diventato caldo nelle ultime ore è quello di Ludwig Augustinsson, terzino del neoretrocesso Werder Brema ma protagonista della Svezia prima nel girone e ora agli ottavi di finale di Euro 2020.

Tra tutti i nomi, come specifica il Corriere, la Lazio vorrà chiudere al più presto per assicurare il terzino e i due attaccanti esterni chiesti da Sarri entro l’inizio del ritiro, previsto dal 10 luglio ad Auronzo di Cadore.

