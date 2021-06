Luiz Felipe ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram mentre si rilassa durante la sua vacanza a Barcellona

Una vacanza per ricaricare le batterie, ma anche per lavorare e rimettersi in forma. Luiz Felipe è volato a Barcellona per lavorare sulla caviglia operata e cercare di tornare al meglio in vista del ritiro con il nuovo allenatore Maurizio Sarri.

«Dopo una settimana di lavoro, un po’ di relax» ha scritto il difensore brasiliano sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto mentre sorride in piscina. Il giocatore si sta preparando per tornare in forma ed essere subito a disposizione del nuovo Mister.

