Luiz Felipe si riposa a Barcellona. Ed ecco il saluto sui social del suo compagno di squadra Joaquin Correa

Vacanze e relax in quel di Barcellona per Luiz Felipe. Il brasiliano ha testimoniato e mostrato il tutto sui suoi canali social, dove tra l’altro è sempre molto attivo. Un riposo fondamentale per ricaricare le pile in vista della nuova stagione.

Ed ecco che puntuale è arrivato il saluto di qualche suo compagno, tra cui spicca quello di Joaquin Correa. «Crack«, questa la frase scritta dall’argentino, impegnato con la sua Nazionale nella Copa America.

