SERIE A Locatelli – Juventus 75% – L'accordo ancora non c'è, ma l'affare con ogni probabilità si farà. Troppe le convergenze in essere SERIE B Forte – Parma 30% – Un tentativo verrà fatto, ma io centravanti vuole giocarsi le sue chance in Serie A e il Venezia non sembra intenzionato a privarsene SERIE C Pavanel – Padova 65% – La successione di Andrea Mandorlini è argomento di strettissima attualità e l'ex tecnico della Feralpisalò è uno dei favoriti Source